Sanremo 2027 | De Martino al via ecco i piani Rai

Da tutto.tv 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I preparativi per Sanremo 2027 sono iniziati, secondo fonti Rai. Le attività di allestimento e organizzazione sono già in corso, anche se manca più di un anno alla manifestazione. La produzione sta definendo i dettagli logistici e artistici, senza indicare date precise o nomi dei partecipanti. La Rai ha avviato le procedure per la gestione dell’evento, in vista delle prossime settimane.

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Manca ancora più di un anno, ma i lavori per Sanremo 2027 sono già cominciati. A confermarlo è il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, che in una conversazione con Adnkronos ha fatto il punto sulla prossima stagione televisiva, tra festival, palinsesti estivi e nuovi talenti. “Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina”, spiega Di Liberatore, “in cui stiamo definendo tutta la parte burocratica e organizzativa incluso il regolamento”. Un lavoro di fondamenta, insomma, che precede qualsiasi scelta artistica ed editoriale e che costituisce il punto di partenza per costruire l’impianto della kermesse.... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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