Nel 2026 entrerà in vigore la più grande riforma della sanità militare italiana degli ultimi anni, con un focus sull'integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale, la centralizzazione dei servizi e le sfide medico-legali. La riforma mira a creare una gestione unitaria e integrata, collegando l'Esercito alle dinamiche sanitarie nazionali. La modifica deriva da esigenze concrete e ridefinisce il ruolo del settore militare, che non sarà più autonomo ma strettamente collegato al sistema sanitario pubblico.

La riforma della Sanità Militare contenuta nel D. Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, "Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201", segna un passaggio storico che va ben oltre la semplice revisione organizzativa. Per la prima volta, infatti, la Difesa italiana tenta di costruire un vero sistema sanitario militare unitario, moderno, integrato e strutturalmente collegato al Servizio Sanitario Nazionale. È una scelta che nasce da esigenze concrete: missioni internazionali sempre più complesse, minacce biologiche e CBRN, carenza di personale sanitario civile, necessità di interoperabilità tra Forze Armate e crescente peso strategico della medicina operativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità militare 2026, la più grande riforma degli ultimi anni tra integrazione col SSN, centralizzazione e sfide medico-legali

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