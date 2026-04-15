Sanità Di Silverio Anaao | Ssn fermo a 50 anni fa servono riforma strutturale e più equità territoriale

Da webmagazine24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio sanitario nazionale, istituito 48 anni fa, ha mantenuto inalterate alcune delle sue strutture e regole di allora. Secondo un rappresentante sindacale, il sistema non si è evoluto abbastanza nel tempo e presenta criticità legate alla distribuzione delle risorse e ai servizi offerti nelle diverse aree del paese. La discussione sulle possibili riforme mira a rinnovare il modello e a garantire una maggiore equità territoriale.

(Adnkronos) – "Il nostro Servizio sanitario nazionale ha 48 anni, è un sistema di regole e organizzazione rimasto fermo a com'era quasi 50 anni fa, mentre la società è cambiata profondamente: le persone vivono più a lungo grazie anche al progresso farmaoclogico, assistiamo alla cronicizzazione delle malattie, la medicina è più avanzata e i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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