Google Maps arriva il più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni Ai 3D e ricerche | quando e cosa cambia

Google Maps annuncia il suo più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni, introducendo nuove funzionalità legate all'intelligenza artificiale, alla visualizzazione in 3D e alle ricerche migliorate. L'azienda ha comunicato che queste novità verranno implementate a breve, coinvolgendo sia l'interfaccia utente che le capacità di ricerca. L'aggiornamento interesserà tutti gli utenti e sarà disponibile su più piattaforme.

Google Maps si prepara a una delle trasformazioni più importanti della sua storia recente. L'azienda ha annunciato quello che definisce il più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni, introducendo nuove funzioni basate sull' intelligenza artificia le e una revisione profonda dell'esperienza di navigazione. Tra le novità principali ci sono Ask Maps, una ricerca conversazionale integrata nell'app, e una nuova navigazione immersiva in 3D che promette di rendere gli spostamenti molto più intuitivi. L'intelligenza artificiale entra davvero in Google Maps. La novità più evidente è l'integrazione di Gemini, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google, che trasforma la ricerca dei luoghi in una conversazione.