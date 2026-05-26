La Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali dell’Assemblea legislativa ha approvato un’ordinanza che prevede il finanziamento di 300 milioni di euro per coprire i debiti accumulati dal sistema sanitario regionale. La somma sarà destinata al pagamento di fornitori e prestatori di servizi sanitari. La decisione arriva dopo mesi di discussioni sulla gestione finanziaria del settore. La Regione ha confermato che i fondi saranno erogati entro il prossimo mese.

La Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali dell’Assemblea legislativa dell’ Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole ai bilanci d’esercizio 2025 delle aziende sanitarie regionali, confermando la tenuta del sistema sanitario pubblico regionale nonostante un quadro economico definito particolarmente complesso. Il provvedimento approvato prevede il ripiano integrale delle perdite delle aziende sanitarie per un importo complessivo di 118,1 milioni di euro: 54 milioni di risorse effettive e oltre 64 milioni che arriveranno nel corso dell’anno attraverso il rimborso del Fondo per la non autosufficienza. A sottolineare il significato politico dell’approvazione sono il capogruppo del Partito Democratico in Regione, Paolo Calvano, e la vicecapogruppo Alice Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, la Regione copre i conti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

"Se i conti della sanità sono davvero risanati, la Regione abbassi subito le tasse"Un esponente dell’opposizione ha chiesto alla giunta regionale di abbassare le tasse, a seguito delle dichiarazioni della governatrice sulla...

Sanità, svolta nei conti della Regione: disavanzo ridotto e pareggio vicino. “Da -200 milioni a zero in tre anni”Negli ultimi tre anni, i conti della Regione nel settore sanitario hanno mostrato un miglioramento significativo, con il disavanzo che si è ridotto...

Temi più discussi: Decaro presenta la manovra sanità nell’ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito all’esercizio 2025; Sanità, la Regione copre i conti; Buco della sanità e aumento Irpef, centrodestra all'attacco: Una commissione d'indagine per fare chiarezza; Buco sanità, Regione aumenta Irpef: Sarà per redditi superiori ai 15mila euro.

Sanità, la Regione copre i contiLa Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole ai bilanci d’esercizio 2025 delle aziende sanitarie regionali, ... ilrestodelcarlino.it

Sanità, Calabria ultima per autonomia: cresce la fuga verso il NordPresentato ieri il 19esimo Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà. La nostra regione copre con risorse proprie appena il 10% della spesa sanitaria ... catanzaroinforma.it