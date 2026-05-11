Se i conti della sanità sono davvero risanati la Regione abbassi subito le tasse

Un esponente dell’opposizione ha chiesto alla giunta regionale di abbassare le tasse, a seguito delle dichiarazioni della governatrice sulla conclusione del risanamento dei conti della sanità locale. L’intervento è arrivato dopo che la presidente aveva affermato che la situazione finanziaria del settore sanitario fosse stata sistemata. La richiesta si basa sulla presunta conclusione delle operazioni di riequilibrio economico del settore.

Marco Squarta contro la governatrice dell'Umbria. “Se davvero i conti della sanità umbra sono stati risanati, come dichiarato dalla presidente StefaniaProietti, allora la giunta regionale dimostri coerenza e proceda immediatamente alla riduzione della pressione fiscale che in questi mesi ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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