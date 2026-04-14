Sanità svolta nei conti della Regione | disavanzo ridotto e pareggio vicino Da -200 milioni a zero in tre anni

Negli ultimi tre anni, i conti della Regione nel settore sanitario hanno mostrato un miglioramento significativo, con il disavanzo che si è ridotto da 200 milioni di euro a zero e il pareggio che si prevede già quest’anno. La Regione ha inoltre destinato 500 milioni di euro dal proprio bilancio a investimenti nel settore sanitario, segnando una svolta nei propri rapporti finanziari.

Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. E un investimento senza precedenti da parte della Regione: 500 milioni di euro dal proprio bilancio. Risorse che contribuiscono a portare il Fondo regionale per la non autosufficienza al livello più alto nel Paese.🔗 Leggi su Riminitoday.it Sanità, la Regione: «In tre anni deficit ridotto di 200 milioni»Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. Sanità, l’Emilia-Romagna vede il pareggio di bilancio: “Disavanzo azzerato in tre anni”Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno.