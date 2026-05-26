Sanità | casa di comunità di Bibbiena il punto sui lavori
Sono stati aggiornati i lavori della casa di comunità a Bibbiena. La struttura, considerata strategica per la riorganizzazione dei servizi sanitari, è in fase di completamento. I lavori sono stati avviati alcuni mesi fa e stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Non sono stati comunicati eventuali ritardi o modifiche ai piani di realizzazione. La conclusione dei lavori è prevista entro i prossimi mesi.
Arezzo, 26 maggio 2026 – “Un’opera strategica per la riorganizzazione della rete dei servizi sociosanitari territoriali”, e infatti “per la giornata di domani è programmato un sopralluogo propedeutico al collaudo statico delle opere strutturali già realizzate e successivamente i lavori proseguiranno con le opere di finitura edile ed impiantistica” dopo che l’impresa “ha confermato il rispetto del cronoprogramma con il termine dei lavori per il 31 luglio 2026 per la Casa di comunità di Bibbiena”. Questi gli elementi centrali della risposta dell’assessora alla Sanità Monia Monni all’interrogazione del portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi (FdI) in merito alla realizzazione della Casa di comunità di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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