Sanità | casa di comunità di Bibbiena il punto sui lavori

Notizia in breve

Sono stati aggiornati i lavori della casa di comunità a Bibbiena. La struttura, considerata strategica per la riorganizzazione dei servizi sanitari, è in fase di completamento. I lavori sono stati avviati alcuni mesi fa e stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Non sono stati comunicati eventuali ritardi o modifiche ai piani di realizzazione. La conclusione dei lavori è prevista entro i prossimi mesi.