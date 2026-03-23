Nocera Umbra potenziati sanità di territorio | aperti Casa di Comunità e Punto unico di Accesso

Presidente Proietti: "L’apertura della Casa di Comunità ci consente di rafforzare la medicina di prossimità potenziando le cure domiciliari e integrando i servizi sociali e sanitari" Nuova apertura di una Casa di Comunità e del Punto Unico di Accesso ai servizi socio-sanitari a Nocera Umbra. A poche settimane dal taglio del nastro delle Case della Comunità di Spoleto, in via Aldo Manna, e di Fabro, nell’Orvietano, in via Antonio Gramsci, l’Azienda Usl Umbria 2 ha tagliato un altro nastro alla presenza della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del Sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi, della Presidente del Consiglio Regionale Sarah Bistocchi e del Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Roberto Noto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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