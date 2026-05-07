Un rappresentante degli Stati Uniti ha trascorso due ore e mezza in Vaticano, incontrando il Papa e il segretario di Stato. Durante l'incontro, si è parlato della necessità di rinnovare l'impegno delle relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti. È stato sottolineato che, per mantenere aperto il dialogo, bisogna continuare a lavorare senza sosta per promuovere la pace.

Le relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti hanno bisogno di «un rinnovato impegno» e, per proseguire il dialogo, è necessario «lavorare instancabilmente in favore della pace». È il messaggio che arriva dal Vaticano al termine dell’incontro tra il Papa e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Un primo passo dopo le tensioni Il faccia a faccia, durato circa 45 minuti, rappresenta un primo segnale di disgelo dopo le tensioni degli ultimi mesi. La Santa Sede ha parlato, come da prassi, di «cordiali colloqui», formula utilizzata raramente con sfumature diverse, ma in questo caso sintetizzata in poche righe particolarmente ponderate.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rubio due ore e mezzo in Vaticano, vede il Papa e Parolin: “Serve un rinnovato impegno per la pace”

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