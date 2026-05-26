Sanchez a Roma vedrà funzionari Fao e Leone XIV

Da imolaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del governo spagnolo è arrivato a Roma e incontrerà funzionari di Fao e del Vaticano. La visita dura due giorni e comprende incontri ufficiali e visite istituzionali. Non sono stati diffusi dettagli sugli argomenti trattati. La delegazione spagnola si fermerà in città fino a domani, con appuntamenti programmati con rappresentanti delle autorità italiane e di organizzazioni internazionali.

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Sanchez sarà accompagnato dal ministro dell’Agricoltura Luis Planas, candidato sostenuto dalla Spagna per la guida dell’agenzia Onu. Alle 12:30 il premier spagnolo interverrà nel panel ‘Sicurezza alimentare e nutrizione sotto pressione: conseguenze del conflitto in Medio Oriente’ nell’ambito della Settimana della Nutrizione. In agenda alle 15:00 Sanchez ha previsto un incontro con esponenti dell’industria italiana e spagnola presso la residenza dell’ambasciatore di Spagna in Italia. Domani il capo del governo iberico sarà ricevuto alle 9:00 in udienza dal papa Leone XIV, a pochi giorni dalla visita del pontefice in Spagna, la prima di un papa dopo 15 anni, in programma dal 6 al 12 giugno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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