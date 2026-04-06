Elezioni a San Vito dei Normanni | Fratelli d' Italia punta sull' avvocato Viva

A San Vito dei Normanni, le imminenti elezioni amministrative vedono Forza Italia e Fratelli d’Italia valutare la possibilità di presentare candidature separate. Fratelli d’Italia ha annunciato la candidatura dell’avvocato Viva come rappresentante del partito. La decisione di correre da soli o insieme sarà presa nelle prossime settimane, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla strategia elettorale di entrambe le forze politiche.

Il coordinamento cittadino del partito sostiene il professionista. Forza Italia, invece, ha proposto la ricandidatura della sindaca uscente, Silvana Errico SAN VITO DEI NORMANNI - Forza Italia e Fratelli d'Italia potrebbero correre separatamente, in vista delle elezioni amministrative in programma a San Vito dei Normanni. Se infatti gli azzurri, come annunciato nei giorni scorsi, hanno proposto la ricandidatura della sindaca uscente, Silvana Errico, il partito di Giorgia Meloni punta sull'avvocato Giacomo Viva. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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