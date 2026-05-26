San Severo nuova ordinanza per la zona pedonale | orari varchi e deroghe estive

Il Comune di San Severo ha emanato una nuova ordinanza che disciplina l’accesso e la circolazione nella zona pedonale urbana a tempo. La regolamentazione stabilisce gli orari di apertura, i varchi di ingresso e le deroghe valide durante il periodo estivo. La misura riguarda anche eventuali eccezioni e modalità di controllo. L’ordinanza è entrata in vigore e sarà valida fino a una data stabilita.

Il Comune di San Severo ha regolamentato con una nuova ordinanza il funzionamento dell'area pedonale urbana a tempo (A.P.U.) nel centro cittadino, definendo fasce orarie di chiusura al traffico, attivazione dei varchi elettronici e deroghe stagionali. Il provvedimento, firmato dal responsabile di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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