San Berillo diventa area pedonale | il quartiere controllato da otto varchi elettronici
La Giunta Comunale di Catania ha approvato una delibera che definisce l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana Permanente “San Berillo”. L’area sarà controllata attraverso otto varchi elettronici che regolano l’accesso nel quartiere. La misura interessa il quartiere di San Berillo, situato nel centro della città. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve, con l’obiettivo di limitare il traffico veicolare nella zona.
La Giunta Comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha adottato la delibera di indirizzo per l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana Permanente “San Berillo”. Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione del reticolo di strade del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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