Bergamo la nuova zona pedonale tra via Camozzi e via Madonna della Neve sarà Largo delle Rogge

A Bergamo è stato deciso di chiamare “Largo delle Rogge” la nuova area pedonale tra via Camozzi e via Madonna della Neve. La Giunta comunale ha approvato l’assegnazione di questo nome al nuovo spazio urbano, che sarà dedicato alla mobilità pedonale nel centro cittadino. La zona sarà accessibile esclusivamente a piedi, contribuendo a ridurre il traffico e migliorare la vivibilità dell’area.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato l’attribuzione del nuovo odonimo “Largo delle Rogge” alla nuova area di circolazione pedonale pubblica situata tra via Camozzi e via Madonna della Neve, all’interno del nuovo complesso residenziale e commerciale Il Camozzi, che si affaccia su queste due strade. La scelta del nome, proposta dalla Commissione comunale per la toponomastica, nasce dalla volontà di recuperare e valorizzare un elemento storico della città, legato alla presenza delle rogge che per secoli hanno attraversato Bergamo. Bergamo è infatti storicamente definita una città d’acqua: un articolato sistema di canali e derivazioni, un tempo visibile in superficie e oggi in gran parte nascosto nel sottosuolo, ha accompagnato lo sviluppo urbano sostenendo attività produttive, agricole e civili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Si rifà l’asfalto, chiude via Madonna della Neve a Bergamo "Parcheggio selvaggio sulla pista pedonale in via Madonna delle Rose"Segnala Maria Luisa: “In Via Madonna delle Rose, i pedoni sono costretti a camminare sulla carreggiata nonostante sia presente una pista pedonale... Argomenti più discussi: Lavori di asfaltatura in via Camozzi e in via Madonna della Neve: modificata la viabilità; Si rifà l’asfalto, chiude via Madonna della Neve a Bergamo; Cantieri a Bergamo, attenzione al traffico. Si smonta la gru della nuova Gamec - Le foto e il video; Lavori pubblici, a Trento investimenti per 117 milioni: Vogliamo rendere la città più attrattiva. Bergamo, la nuova zona pedonale tra via Camozzi e via Madonna della Neve sarà Largo delle RoggeIl nome per ricordare la città nascosta dell’acqua: Restituiamo visibilità ad una parte nascosta del nostro territorio ... bergamonews.it Torre Annunziata ricorda il miracolo della Madonna della Neve, memoria e fede a 120 anni dall’eruzione del Vesuvio. Domenica 12 aprile il corteo dalla Basilica al cimitero guidato da don Paolino Franzese. Articolo nei commenti - facebook.com facebook