san marino scommette sui pellegrinaggi

San Marino promuove i pellegrinaggi come occasione di viaggio spirituale. Le iniziative coinvolgono percorsi a piedi che attraversano il territorio, con partecipanti che cercano un’esperienza di introspezione. Le attività sono organizzate in modo da favorire la riflessione personale e il contatto con il paesaggio. Le destinazioni includono chiese e luoghi di culto storici, aperti a chi desidera intraprendere un cammino di scoperta interiore. Le iscrizioni sono aperte e le date sono programmate nel calendario annuale.

Ci sono viaggi che si misurano in chilometri e altri che si contano in passi interiori, dove la vera mappa non indica una strada ma una riscoperta di sé. È su questa sottile linea di confine tra la geografia e l’anima che si svilupperà il Forum internazionale sul turismo dei cammini e dei pellegrinaggi, intitolato ’Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi’. L’evento, nato dalla collaborazione con la Diocesi di San Marino-Montefeltro, aprirà le sue porte mercoledì 3 giugno, dalle 11, al Teatro Titano. Collocato non a caso nella settimana in cui la Repubblica celebra San Quirino e il Corpus Domini, l’appuntamento (a ingresso gratuito) vuole tracciare nuove rotte per un fenomeno in forte ascesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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