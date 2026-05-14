Eurovision 2026 | San Marino scommette su Boy George e Senhit con Superstar ma non passa il turno 

Da lifeandnews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Eurovision 2026, la Repubblica più piccola d’Europa ha deciso di presentare due artisti noti: Boy George e Senhit, con la canzone “Superstar”. Nonostante l’attenzione rivolta ai due interpreti, la loro esibizione non è riuscita a superare le fasi successive del concorso. La scelta di puntare su questi nomi ha attirato l’interesse, ma alla fine la loro performance non ha portato alla qualificazione.

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