Durante l’Eurovision 2026, la Repubblica più piccola d’Europa ha deciso di presentare due artisti noti: Boy George e Senhit, con la canzone “Superstar”. Nonostante l’attenzione rivolta ai due interpreti, la loro esibizione non è riuscita a superare le fasi successive del concorso. La scelta di puntare su questi nomi ha attirato l’interesse, ma alla fine la loro performance non ha portato alla qualificazione.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina San Marino sceglie la via del grande spettacolo per la sua performance a Vienna ma non basta.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Eurovision 2026: San Marino scommette su Boy George e Senhit con “Superstar” ma non passa il turno

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