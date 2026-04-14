Fabrizio Caporusso da record | a San Marino cade il primato Juniores sui 150 metri che resisteva dal 2018

A San Marino, il giovane atleta ha stabilito un nuovo record Juniores sui 150 metri, interrompendo la lunga serie di successi iniziata nel 2018. La gara si è svolta senza intoppi, portando il cronometro a fermarsi su un tempo che resta impresso come un risultato significativo. Questo risultato segna un momento importante nel panorama sportivo locale, segnando un nuovo traguardo per le future generazioni di atleti.

Ci sono record che valgono più di un numero sul display. Ci sono tempi che hanno il profumo del destino. Quello siglato da Fabrizio Caporusso sulla pista di San Marino è uno di questi: un 15.68 nei 150 metri che non solo riscrive la storia della velocità giovanile italiana, ma regala alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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