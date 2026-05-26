San Marco caos ai seggi | forze dell’ordine intervengono tra i sostenitori

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell’ordine sono intervenute più volte nelle sezioni di San Marco Evangelista lunedì 25 maggio per separare i sostenitori dei candidati coinvolti in tensioni. La situazione si è surriscaldata nelle ultime 24 ore, creando un clima molto teso tra i partecipanti alle operazioni di voto. La presenza delle forze dell’ordine è stata necessaria per mantenere l’ordine e prevenire eventuali scontri. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti durante gli interventi.

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Le forze dell’ordine sono intervenute ripetutamente ai seggi di San Marco Evangelista questo lunedì 25 maggio per separare i sostenitori dei candidati in lotta, dopo che la tensione accumulata nelle ultime 24 ore ha reso l’atmosfera presso le sezioni elettorali estremamente calda. La giornata di voto a San Marco non è iniziata con la solita calma che si respira nei nostri paesi durante le elezioni. Fin dalle prime ore del mattino, quando i primi cittadini si sono avvicinati alle urne, si sono registrate diverse richieste di aiuto per placare gli animi. Non sono stati gli elettori comuni a scatenare il malumore, ma un attivismo troppo acceso da parte dei candidati delle due liste contrapposte e dei loro familiari più stretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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