Lunedì 25 maggio 2026, appena aperte le urne a San Marco, i primi conteggi hanno portato a tensioni tra i presenti nelle sezioni elettorali. La situazione è degenerata in una rissa, che ha richiesto l’intervento di forze dell’ordine per calmare gli animi e fermare lo scontro.

San Marco, lunedì 25 maggio 2026. Le urne sono appena state aperte e i primi conteggi hanno scatenato il caos tra le sezioni elettorali, costringendo Polizia e Carabinieri a intervenire per fermare una rissa imminente tra i presenti. La tensione è esplosa non appena le schede hanno iniziato a uscire dai contenitori per lo spoglio. I nervi dei presenti sono saltati immediatamente a causa di forti contestazioni su alcune schede elettorali. La miccia si è accesa tra i candidati delle due liste coinvolte e i loro familiari, che si erano radunati in massa presso i seggi. Quello che era iniziato come un acceso dibattito verbale si è trasformato rapidamente in una serie di insulti e urla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marco, caos ai seggi: forze dell’ordine fermano una rissa

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