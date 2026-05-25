Durante le elezioni, i Carabinieri sono intervenuti a causa di brogli scoperti ai seggi, provocando caos e interruzioni nelle operazioni di voto. La presenza delle forze dell’ordine è stata necessaria per gestire le situazioni di irregolarità emerse nel corso della giornata. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di irregolarità o sul numero di seggi coinvolti, ma l’intervento ha evidenziato problemi legati alla regolarità delle operazioni di voto.

La giornata dedicata alle votazioni è stata segnata da una serie di episodi che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e acceso nuove polemiche sulla regolarità delle operazioni di voto. In diversi punti del territorio sono stati segnalati casi ritenuti sospetti, con interventi immediati di carabinieri e agenti di polizia. Da una parte un uomo fermato con materiale elettorale considerato anomalo, dall’altra una serie di segnalazioni riguardanti comportamenti vietati all’interno delle cabine di voto. Gli episodi hanno fatto scattare verifiche e accertamenti, alimentando tensioni attorno a un momento particolarmente delicato come quello delle elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Elezioni, scoperti i brogli: intervengono i Carabinieri, caos ai seggi

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