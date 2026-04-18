Nella zona della colonia Roma, alcuni minori sono stati sorpresi mentre entravano senza autorizzazione. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato le persone coinvolte. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di giovani che si avventurano in spazi non autorizzati, rischiando di incorrere in sanzioni o situazioni di pericolo. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla loro visita non autorizzata.

Il fascino del brivido e dell’esplorazione urbana a volte può sfociare in qualcosa di ben più pericoloso. È quanto accaduto giovedì pomeriggio tra le mura decadenti della colonia Roma, diventata all’improvviso il teatro di una giornata all’avventura, spinti dalla curiosità, per una ventina di adolescenti della zona. L’arrivo delle divise ha però interrotto bruscamente il loro pomeriggio: un intervento congiunto di polizia locale e carabinieri ha messo fine agli ingressi all’interno della struttura e ai conseguenti danneggiamenti. Spinti dalla curiosità, i ragazzi vi si erano introdotti abusivamente, sfidando rischi gravissimi per la loro stessa incolumità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minori entrano abusivamente nella colonia Roma. Le forze dell’ordine fermano la ‘visita’

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