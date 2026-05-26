San Giorgio e il paradosso democratico del consenso assoluto

In politica, un eccesso di ordine può portare a un consenso totale che, secondo alcuni, rischia di trasformarsi in un paradosso democratico. Questa situazione si verifica quando le istituzioni ottengono un sostegno così ampio da ridurre la pluralità di voci e opinioni. Il concetto di consenso assoluto può, quindi, minare le basi di una democrazia rappresentativa, creando una forma di controllo che limita le diversità di pensiero e di opinione.

«Il sonno della ragione genera mostri», scriveva Goya. E certe volte, in politica, i mostri non nascono dal caos ma dall’eccesso di ordine. Dal consenso assoluto. Da quelle vittorie così larghe da spegnere il conflitto e trasformare la democrazia in un luogo dove tutti finiscono per dire la stessa cosa. L’ultima tornata elettorale nell’area vesuviana ha confermato il predominio del centrosinistra e la continuità delle amministrazioni uscenti. Un quadro stabile, quasi prevedibile. Ma dentro questa apparente normalità politica c’è un dato che rompe ogni equilibrio e impone una riflessione più profonda del semplice risultato elettorale: San Giorgio a Cremano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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