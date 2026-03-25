In un mattino di marzo, lungo la costa, alcune persone si godono la vista del mare, mentre altri corrono lungo la passeggiata. La zona è nota per i prezzi elevati degli immobili, simili a quelli di località rinomate come Portofino, ma i residenti si trovano in una situazione complessa legata alla presenza di un edificio di grandi dimensioni che limita la loro libertà di movimento e di proprietà.

L'occhio scorre lungo la lunga linea azzurra dell'orizzonte. In un giovedì mattina di marzo, c'è chi ne sta seduto con lo sguardo rivolto verso la spiaggia, chi fa jogging. Chi semplicemente, tornando verso casa dopo la spesa, ne approfitta per una passeggiata. Perché qui, nel quartiere San Girolamo, il mare è il benefit gratuito quotidiano dei residenti, che altri quartieri della città non conoscono. San Girolamo e il suo lungomare, il 'waterfront', croce e delizia dei suoi abitanti. Meno spari, più affari. La silenziosa scalata dei clan di Bari tra movida e agricoltura Topi nella struttura, file infinite e niente wi-fi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - San Girolamo, il paradosso del Waterfront: prezzi da Portofino, ma i residenti sono ostaggio del palazzaccio

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