Il Partito Democratico di San Benedetto del Tronto ha aperto ufficialmente la nuova sede elettorale in via Ugo Bassi 63. All’evento ha partecipato anche Giorgio Fede, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Durante l’inaugurazione sono stati presentati i candidati e le candidate della lista in vista delle prossime elezioni comunali. La sede sarà utilizzata per le attività di campagna elettorale e incontri con gli elettori.

Il Partito Democratico di San Benedetto del Tronto ha inaugurato la nuova sede elettorale in via Ugo Bassi 63 e ha presentato le candidate e i candidati della lista per le prossime elezioni comunali, a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Giorgio Fede. L’iniziativa ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale del Pd sambenedettese, con la partecipazione di cittadine, cittadini, attivisti, iscritti e figure di riferimento del partito. La sede non sarà soltanto uno spazio organizzativo, ma un luogo aperto alla città per ospitare i prossimi appuntamenti politici. Il Partito Democratico punta a portare la campagna anche nei quartieri, considerati parte integrante di una città in movimento e non semplici periferie del centro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Partito Democratico ha inaugurato la sede insieme a Giorgio Fede

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