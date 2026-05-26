San Fruttuoso | scatta la petizione per chiedere più sicurezza | Domenica hanno rapinato un anziano di 86 anni

Domenica un anziano di 86 anni è stato vittima di una rapina nel quartiere di San Fruttuoso. In risposta, è stata avviata una petizione per chiedere un aumento della sicurezza. La raccolta firme mira anche a denunciare problemi di sporcizia e degrado che, secondo i promotori, contribuiscono alla condizione di insicurezza e disagio nel quartiere. La petizione si rivolge alle autorità locali per interventi immediati.

A San Fruttuoso scatta una petizione contro sporcizia, degrado e insicurezza che "rendono il quartiere invivibile". A promuoverla un gruppo di commercianti che stanno raccogliendo le firme in piazza Martinez e nelle vie vicine. L'iniziativa nasce dopo le notizie di cronaca delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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