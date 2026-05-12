Durante la promozione della sua autobiografia, l’attrice nota per la serie Heroes ha raccontato di un episodio avvenuto quando aveva 18 anni, quando è stata messa a letto con un uomo famoso e più anziano di lei, in modo nudo. La protagonista ha condiviso pubblicamente questa esperienza, riferendosi a quanto accaduto in passato. La sua testimonianza si inserisce nel contesto delle sue vicende personali e professionali.

La star della serie Heroes, durante la promozione della sua autobiografia, ha parlato di quanto accaduto quando era ancora una ragazzina. Hayden Panettiere, conosciuta dal pubblico televisivo e cinematografico per i suoi ruoli in Heroes e Scream, ha condiviso un'esperienza traumatica avvenuta quando era ancora una teenager. L'attrice, durante la promozione della sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, ha infatti ricordato il tradimento di una persona che considerava un'amica e che l'ha segnata a lungo. Il trauma vissuto da Hayden Durante un episodio del podcast On Purpose With Jay Shetty, Hayden Panettiere ha raccontato che, quando aveva 18 anni, è stata portata in una stanza e le è stato detto di andare a letto con un attore famoso, che era .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hayden Panettiere: "A 18 anni mi hanno messa a letto con un uomo famoso nudo e più anziano di me"

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