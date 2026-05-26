San Filippo Neri sacerdote 26 maggio | l’Apostolo di Roma e l’origine dell’Oratorio

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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San Filippo Neri nacque a Firenze nel 1515 e morì a Roma nel 1595. È conosciuto come l’Apostolo di Roma e fondatore dell’Oratorio. La sua attività si svolse principalmente a Roma, dove si dedicò all’assistenza dei poveri e all’educazione religiosa. La sua figura è stata riconosciuta ufficialmente come santa dalla Chiesa cattolica. La festa liturgica si celebra il 26 maggio.

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San Filippo Neri (Firenze, 1515 – Roma, 26 maggio 1595) è ricordato come l’Apostolo di Roma. Formatosi nella devozione e nello studio, giunse giovane a Roma, dove si dedicò ai poveri, agli ammalati e ai pellegrini, maturando uno stile pastorale segnato da gioia evangelica, semplicità e carità concreta. Nel 1548 promosse la Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti, particolarmente attiva durante il Giubileo del 1550. Ordinato sacerdote nel 1551, divenne instancabile confessore e guida spirituale a San Girolamo della Carità, dove prese forma l’esperienza dell’ oratorio: incontri di preghiera, Sacra Scrittura, catechesi, testimonianze e laudi spirituali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Memoria di san Filippo Neri, sacerdote - S. Messa - 8.30 (26 maggio 2026)

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