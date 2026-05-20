Il 20 maggio la Chiesa celebra San Bernardino da Siena, sacerdote appartenente all'Ordine dei Frati Minori e noto come uno dei predicatori più seguiti del Quattrocento. Nato nel 1380, ha dedicato la sua vita alla predicazione e alla diffusione del Nome di Gesù. La sua figura è ricordata per il ruolo di guida spirituale e per il suo impegno nel trasmettere i valori cristiani attraverso i suoi discorsi pubblici. La ricorrenza richiama l'importanza della sua presenza nel panorama religioso dell’epoca.

Il 20 maggio la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena (1380-1444), sacerdote dell’ Ordine dei Frati Minori e uno dei maggiori predicatori popolari del Quattrocento. Nato nell’area senese e cresciuto a Siena, si distinse per carità durante le epidemie e scelse la via francescana, venendo ordinato sacerdote agli inizi del XV secolo. Dopo anni di formazione e silenzio, iniziò un’intensa predicazione itinerante nelle piazze d’Italia. Con linguaggio sobrio e incisivo richiamò alla conversione, alla riforma dei costumi e alla giustizia nelle relazioni economiche. La sua cifra spirituale fu la devozione al Nome di Gesù (IHS), che proponeva come cuore della vita cristiana e segno di riconciliazione nelle città lacerate da fazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - 20 maggio, San Bernardino da Siena, sacerdote: l'apostolo del Nome di Gesù

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San Bernardino da Siena - Preghiera - maggio 20

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