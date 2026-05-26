San Benedetto nasce FRICHì | un nuovo presidio per i neogenitori

Notizia in breve

Sabato pomeriggio in Piazza Sacconi, sotto la Torre, si terrà l’inaugurazione di FRICHì, un nuovo presidio dedicato ai neogenitori. Il centro offrirà supporto e consulenze da parte di professionisti per affrontare le prime sfide della genitorialità. Sono previste attività e incontri rivolti alle famiglie, con l’obiettivo di fornire assistenza e informazioni pratiche ai nuovi genitori.