San Benedetto nasce FRICHì | un nuovo presidio per i neogenitori
Sabato pomeriggio in Piazza Sacconi, sotto la Torre, si terrà l’inaugurazione di FRICHì, un nuovo presidio dedicato ai neogenitori. Il centro offrirà supporto e consulenze da parte di professionisti per affrontare le prime sfide della genitorialità. Sono previste attività e incontri rivolti alle famiglie, con l’obiettivo di fornire assistenza e informazioni pratiche ai nuovi genitori.
? Domande chiave Come aiuteranno i professionisti i genitori nelle fasi più difficili?. Cosa accadrà sabato pomeriggio in Piazza Sacconi sotto la Torre?. Perché questo nuovo spazio punta a combattere l'isolamento delle famiglie?. Chi collaborerà con l'Associazione Michelepertutti per sostenere i piccoli?.? In Breve Inaugurazione sabato 30 maggio 2026 alle ore 17:30 presso Via Voltattorni 4.. Attività ludiche gratuite per bambini 0-6 anni in Piazza Sacconi dalle 16:30.. Collaborazione tra Associazione Michelepertutti, Santa Gemma Galgani e Nati per Leggere.. Evento celebra il quarto anniversario del progetto Un Villaggio per Crescere.. Sabato... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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