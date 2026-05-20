San Benedetto un albero per Matteo | la vita che nasce dal dono

Una tragedia ha coinvolto una famiglia di San Benedetto, che ha visto perdere il proprio bambino. Dopo l’incidente che ha causato il decesso, i genitori hanno deciso di donare gli organi del figlio, consentendo ad altri di ricevere un’opportunità di vita. La scelta di questa donazione si inserisce in un gesto di speranza e solidarietà, che ha portato alla donazione di organi e tessuti. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato alla luce il percorso seguito dalla famiglia e le procedure sanitarie coinvolte.

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