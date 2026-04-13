Agricoltura nasce il nuovo presidio a Curtatone per le aziende

È stata inaugurata ieri a Borgochiesanuova la nuova sede dell’Ufficio Zona Coldiretti di Curtatone, un punto di riferimento per le aziende agricole della zona. L'apertura rappresenta un cambiamento importante per il presidio agricolo locale, che ora dispone di uno spazio dedicato per le attività e i servizi rivolti agli operatori del settore. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e membri dell’associazione.

La nuova sede dell’Ufficio Zona Coldiretti Curtatone è stata ufficialmente inaugurata ieri a Borgochiesanuova, segnando un passo decisivo per il presidio agricolo locale. L’evento, tenutosi in via Imre Nagy nel quartiere cittadino, ha la partecipazione di diverse autorità e rappresentanti del settore per celebrare l’apertura della dodicesima struttura provinciale dell’organizzazione. L’inaugurazione ha raccolto un seguito istituzionale e sociale di rilievo. Tra i presenti figurano i vertici di Coldiretti Mantova, guidati dal presidente provinciale Mantovani, insieme al sindaco di Curtatone e presidente della Provincia, Bottani. Al momento della cerimonia hanno preso parte anche numerosi sindaci della zona e il consigliere ecclesiastico Barbieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura, nasce il nuovo presidio a Curtatone per le aziende Nasce un nuovo ’centro giovani’: "Diventerà un presidio sociale"Nasce a Vetto un nuovo spazio per giovani nell’ambito della sicurezza urbana e della socialità dell’intera comunità vettese e non solo. Boschetto: il 19 marzo nasce il nuovo presidioIl quartiere Boschetto accoglie una svolta sanitaria il 19 marzo, quando si insedierà l’ambulatorio dell’infermiere di Famiglia e Comunità.