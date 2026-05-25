Samurai Jay | Ero un cadavere con due gambe ho avuto paura di morire per anoressia e bulimia A scuola mi bullizzavano

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, si è raccontato come mai aveva fatto prima nel servizio realizzato insieme a Nicolò De Devitiis per Le Iene. Il cantante 27enne, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano Ossessione, ha trascorso due giorni con l’inviato tra. 🔗 Leggi su Today.it

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Samurai Jay pesava più di 100 kg e ha rischiato di morire, ecco la sua storia di violenze tremende

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