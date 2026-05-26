Salzano si accende con la Notte Lilla | spettacoli stand gastronomici negozi aperti
Sabato 30 maggio Salzano ospiterà la Notte Lilla, primo evento delle “Notti Colorate del Miranese”. La serata prevede spettacoli, stand gastronomici e negozi aperti fino a tarda sera. L’evento coinvolge diverse attività commerciali e culturali del centro cittadino, offrendo intrattenimento e opportunità di shopping ai partecipanti. La manifestazione si svolge in modo da favorire la partecipazione di residenti e visitatori, con programmi distribuiti lungo le vie principali del paese.
Sabato 30 maggio Salzano ospiterà la Notte Lilla, primo appuntamento delle “Notti Colorate del Miranese”. Dalle ore 20 il centro cittadino si trasformerà in una grande festa a cielo aperto con musica dal vivo, negozi aperti, spettacoli, attività per famiglie e numerose proposte gastronomiche. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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