Salzano si accende con la Notte Lilla | spettacoli stand gastronomici negozi aperti

Notizia in breve

Sabato 30 maggio Salzano ospiterà la Notte Lilla, primo evento delle “Notti Colorate del Miranese”. La serata prevede spettacoli, stand gastronomici e negozi aperti fino a tarda sera. L’evento coinvolge diverse attività commerciali e culturali del centro cittadino, offrendo intrattenimento e opportunità di shopping ai partecipanti. La manifestazione si svolge in modo da favorire la partecipazione di residenti e visitatori, con programmi distribuiti lungo le vie principali del paese.