Pericolo doppio senso Appello alla sindaca

Residenti di via Manzoni chiedono il ripristino del senso unico dopo aver raccolto firme contro il doppio senso di marcia. Secondo i cittadini, la modifica ha aumentato i rischi di incidenti e mette in difficoltà chi percorre la strada. La petizione sarà consegnata nelle prossime ore all’amministrazione comunale, che dovrà decidere come procedere per affrontare le preoccupazioni sollevate. La questione ha suscitato una forte reazione tra gli abitanti della zona.

Cittadini in rivolta per il doppio senso in via Manzoni. "È un pericolo, torni il senso unico ", dicono i residenti che hanno sottoscritto una petizione che sarà consegnata in Comune. Chiedono un incontro con la sindaca e con il comandante delle polizia locale per la revoca della sperimentazione che prevede il doppio senso di marcia sulle vie Vittoria Manzoni e Pellegrini. I cittadini spiegano che: "Quello che l’ordinanza definisce effetti positivi sul traffico di via Roma diventa un incubo per le vie Manzoni e Pellegrini. Non si può migliorare la fluidità di un’arteria principale e scaricare il pericolo su strade secondarie che non hanno la larghezza strutturale per ospitare un doppio senso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pericolo doppio senso. Appello alla sindaca Notizie correlate Laura Pausini fa il pieno di gaffe a Sanremo: dal doppio senso con il microfono alla farfallina di BelenDurante la prima serata di Sanremo 2026, Laura Pausini si è resa protagonista di diverse gaffe e momenti diventati presto virali sui social: dal... Leggi anche: "Riattivare il doppio senso su via Montebello" Altri aggiornamenti Si parla di: Pericolo doppio senso. Appello alla sindaca. Pericolo doppio senso. Appello alla sindacaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Sensi unici, appello alla Provincia: Ponte al Molino ritornerà doppioRipristino del senso unico su via Vittorio Emanuele, la competenza spetta alla Provincia. Il capogruppo della lista Riccardo Palandri sindaco Renzo Breschi interviene sui continui solleciti da parte ... lanazione.it