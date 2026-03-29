Salviamo il Verde magico L’appello delle mamme

Un gruppo di mamme ha rivolto un ultimo appello per mantenere attivo lo spazio educativo chiamato Verde Magico, situato nel Villino Vittoria alla Padula. Le madri, che negli ultimi anni hanno frequentato il servizio con i figli, chiedono che l’attività possa proseguire nel tempo. La richiesta si inserisce in un’istanza di preservare un’esperienza educativa ritenuta importante dalle famiglie coinvolte.

Un ultimo appello per salvare lo spazio educativo Verde Magico. A lanciarlo sono alcune mamme che in questi anni hanno frequentato con i propri figli il servizio di Villino Vittoria, alla Padula, chiedendo che l’esperienza possa continuare anche in futuro. Nato circa quattro anni fa grazie ai finanziamenti del bando periferie, è rivolto ai bambini dai 18 mesi ai 6 anni ed è gestito dalla cooperativa Con Voi, che fra alberi e spazi all’aperto svolge attività educative, laboratori e momenti di socializzazione che nel tempo hanno coinvolto non solo i bambini ma anche i genitori. "Oltre a essere utile per il bambino, lo è anche per il genitore – racconta Anastasia Moretto, mamma di Annamaria, di i 4 anni, che frequenta il centro da 2 – perché come i bambini fanno amicizia durante i laboratori, anche i genitori si conoscono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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