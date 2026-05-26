Venti sei esperti hanno scritto alla Commissione europea sottolineando la necessità di distinguere tra sigarette tradizionali e prodotti senza fumo. La lettera evidenzia che le nuove norme potrebbero non considerare adeguatamente le differenze tra i due tipi di prodotti, rischiando di compromettere la regolamentazione. La decisione della Commissione sarà influenzata da 131 studi scientifici presentati, che analizzano gli effetti sulla salute e le implicazioni delle nuove normative.

? Domande chiave Perché gli scienziati temono che le nuove norme europee falliscano?. Come influenzeranno i 131 studi scientifici la decisione della Commissione?. Quali rischi concreti corre il mercato con una regolamentazione troppo rigida?. Chi pagherà le conseguenze dell'eventuale crescita del mercato illecito?.? In Breve 131 studi scientifici supportano la distinzione tra prodotti combustibili e tecnologie smoke-free.. Enrico Ziino di Imperial Brands avverte rischi di crescita del mercato illecito.. Consultazione pubblica della Commissione Europea avviata il 22 maggio scorso.. Regole omogenee potrebbero spingere i consumatori verso canali non controllati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute, 26 esperti alla UE: “Serve distinzione tra sigarette e smoke-free

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