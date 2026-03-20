Spinazzola Juventus Spalletti apprezza la duttilità del giocatore ma il suo ritorno in bianconero dipende da questo

L’allenatore Spalletti ha espresso apprezzamento per la versatilità di Spinazzola, sottolineando come questa caratteristica sia importante per la rosa. Tuttavia, il ritorno del giocatore alla Juventus dipende esclusivamente da questa qualità e dalle decisioni del club. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Spinazzola Juventus, mister Spalletti apprezza la duttilità del giocatore ma il suo ritorno a Torino dipende solo da questa cosa. La Juve procede spedita nella costruzione di un “instant team” capace di lottare subito per lo scudetto. Secondo l’analisi di Tuttosport, dopo il sondaggio infruttuoso per Theo Hernandez, frenato dalle richieste economiche degli arabi, il club ha virato su un profilo di grande conoscenza dell’ambiente. Sono stati infatti avviati i primi contatti esplorativi con l’entourage di Leonardo Spinazzola.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spinazzola Juventus, Spalletti apprezza la duttilità del giocatore ma il suo ritorno in bianconero dipende da questo Articoli correlati Leggi anche: Roma-Juventus, Spalletti sfida il suo passato: il tecnico bianconero pronto per il ritorno all’Olimpico Juventus: Chiesa spinge per il ritorno, ma dipende da SalahTorino, 8 gennaio 2025 – Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è appeso alle decisioni di Momo Salah e del Liverpool. Approfondimenti e contenuti su Spinazzola Juventus Discussioni sull' argomento Spinazzola, sorpresa di mercato: la Juventus propone due anni di contratto, l'esterno può lasciare il Napoli; Juve, servono 25 milioni da incassare: individuati due sacrificabili. Spinazzola, sorpresa di mercato: la Juventus propone due anni di contratto, l'esterno può lasciare il NapoliL'esterno si trova bene in Campania ma il rinnovo non è ancora costa fatta: forte inserimento dei bianconeri ... msn.com Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per SpallettiAffondo della Juventus per Leonardo Spinazzola, i cui discorsi col Napoli relativi al rinnovo non sono ancora decollati: per l'esterno, in bianconero, si tratterebbe di un ritorno. msn.com Spinazzola tra Napoli e Juventus: il rinnovo è un bivio Il futuro di Leonardo Spinazzola si intreccia con le strategie del Napoli in vista della prossima stagione. Tra rinnovi, valutazioni economiche e programmazione tecnica, la situazione dell’esterno azzurr - facebook.com facebook La #Juventus interessata a #Spinazzola a parametro zero. Opinioni x.com