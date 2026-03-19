Napoli rebus Spinazzola | rinnovo in bilico la Juventus prova il sorpasso

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli resta incerto mentre la Juventus cerca di inserirsi nella trattativa. Il difensore, attualmente in prestito con diritto di riscatto, è al centro di discussioni tra le due società. La situazione contrattuale di Spinazzola e le intenzioni delle parti coinvolte sono al momento oggetto di attenzione. La decisione finale ancora non è stata annunciata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Leonardo Spinazzola diventa un nodo sempre più centrale in casa Napoli. L’esterno classe ’93, in scadenza di contratto, è finito nel mirino della Juventus, pronta a inserirsi nella trattativa e a sfruttare la situazione contrattuale favorevole. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe già avanzato una proposta di rinnovo, ma la distanza tra domanda e offerta resta un tema aperto. Sky Sport evidenzia come il club azzurro abbia messo sul tavolo un accordo annuale con opzione per la stagione successiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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