Resilienti e uniti sui mercati esteri | il futuro di Piacenza Alimentare tra fiere e competitività

Piacenza Alimentare si prepara a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali attraverso partecipazioni a fiere di settore e strategie di competitività. L’obiettivo è mantenere le eccellenze locali in un contesto economico complesso, puntando sulla collaborazione tra le aziende e sulla capacità di adattamento. La manifestazione mira a consolidare la posizione del settore alimentare della zona, considerato elemento chiave dell’economia locale.

«Il nostro è un settore strategico, essenziale, in un mercato difficile; Piacenza non deve farsi portare via nulla delle sue eccellenze e per questo dobbiamo procedere sempre uniti, pur nel confronto, ed essere resilienti. Il nostro Consorzio è rimasto uno dei pochi in Regione (come ci è stato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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