Salim El Koudri ancora odio e insulti | Gliela faccio pagare agli italiani

A Ravarino, nel modenese, si registrano tensioni legate a un episodio di insulti e minacce rivolte agli italiani da parte di un uomo. La vicenda ha portato alla luce sentimenti di rabbia e rancore accumulati nel tempo, alimentati da problemi come disoccupazione e isolamento. Mentre in paese si percepisce una certa reticenza nel discutere pubblicamente, le dichiarazioni dell’uomo confermano la presenza di un clima di tensione e di risentimento. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e suscita interrogativi sulla gestione di questi sentimenti.

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La rabbia, la disoccupazione, l’isolamento. E poi quel rancore covato per anni fino all’esplosione. È il ritratto che emerge da Ravarino, nel modenese, dove tutti conoscevano Salim El Koudri, ma oggi fingono di non sapere nulla. Il trentunenne che a Modena ha travolto un gruppo di pedoni con una Citroen C3 grigio antracite viene descritto come un uomo chiuso, frustrato e sempre più distante da tutti. Questo è ciò che emerge raccogliendo testimonianze e umori del paese. Tutto sarebbe iniziato negli anni del Covid. Un contratto a termine non rinnovato, mesi senza lavoro – si legge sul Giornale - e la convinzione di essere stato escluso. “Non ti vogliono perché non sei come loro”, sarebbe diventato il pensiero fisso di El Koudri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Salim El Koudri, ancora odio e insulti: "Gliela faccio pagare agli italiani" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salim El Koudri, Piantedosi svela gli insulti: "Bastardi cristiani"Salim El Koudri "è figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. Cosa sappiamo del criminale Salim El KoudriCon l’auto a folle velocità sulla folla: alla guida un uomo di circa 30 anni, nato in provincia Bergamo ma residente in provincia di Modena, di... Ancora una volta Salvini ha cavalcato il populismo più becero. Chi è l’attentatore : Salim El Koudri, 31 anni, nato a Seriate il 30 marzo del 1995, ma è residente a Ravarino, nel Modenese , è Italiano di seconda generazione con origini marocchine. Laureato in x.com Che condanna per Salim El Koudri? reddit Modena, Salim El Koudri: Bastardi cristiani, i messaggi shock inviati all'universitàIl 31enne accusato di strage dopo aver travolto con l'auto i pedoni: Bastardi cristiani di me, voi e il vostro Gesù Cristo. Lo brucio ... rainews.it Laureato in Economia, nato a Bergamo. Chi è Salim El Koudri, l'investitore di ModenaSu di lui c'è poco, Salim El Koudri è ancora un enigma da risolvere per chi indaga. Nella perquisizione eseguita ieri a Ravarino, nella casa del 31enne non sarebbe stato trovato niente di immediatamen ... ansa.it