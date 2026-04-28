Siba | il rap crudo che sfida il colonialismo scuote il web

La rapper Siba ha pubblicato il brano Dounana a Berlino, prodotto da Monkyman. Il singolo, caratterizzato da un rap diretto e senza fronzoli, ha attirato l’attenzione sui social. I proventi della canzone saranno donati a progetti umanitari rivolti a comunità nel Sud globale. La scelta di Berlino come location di rilievo ha dato risalto alla pubblicazione, che sta ricevendo molte reazioni online.

? Cosa sapere La rapper Siba ha pubblicato a Berlino il brano Dounana con produzione di Monkyman.. I proventi del singolo saranno destinati ad iniziative di aiuto umanitario nel Sud globale.. A Berlino, tra le mura dell’ex distilleria Monopol a Reinickendorf, la rapper Siba ha lanciato un urlo contro il colonialismo che sta scuotendo i social network nelle ultime settimane. Il brano Dounana, uscito nel 2024 con la produzione di Monkyman, ovvero Felix Spitta, è diventato un simbolo di resistenza per la diaspora del Sud globale, nonostante registri solo 80 mila stream su Spotify dopo un anno e mezzo. La rivolta verbale catturata in un piano sequenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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