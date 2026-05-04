Tomba di Pamela Genini profanata ricerche web sospette di Francesco Dolci sul peso della bara

La tomba di Pamela Genini è stata oggetto di profanazione, portando a una serie di indagini. Durante le verifiche, sono state trovate immagini scattate da un uomo mentre si trovava presso il loculo della giovane. Inoltre, sono state riscontrate ricerche online effettuate da un individuo sui parametri riguardanti il peso delle bare. Le autorità stanno analizzando i dettagli raccolti per chiarire cosa sia accaduto.

Francesco Dolci potrebbe avere nella propria galleria la foto che registra la finestra di tempo nella quale la tomba di Pamela Genini sarebbe stata profanata. È questa la domanda a cui cercano di dare una risposta gli investigatori, mentre resta alta l’attenzione sull’ex fidanzato della donna. Sarebbe stato proprio Dolci a fare alcune ricerche web in merito alla bara, come il peso e la presenza di polline sul corpo. Quando è stata profanata la tomba di Pamela Gli investigatori stanno cercando di capire quando è stata profanata la tomba di Pamela Genini. Si cercano immagini e filmati della sepoltura della vittima di femminicidio per analizzare lo stato del loculo antecedente alla scoperta della profanazione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, ricerche web sospette di Francesco Dolci sul "peso della bara" Notizie correlate Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco DolciUn video delle telecamere di sorveglianza vicino al cimitero in cui si trovava la tomba di Pamela Genini, profanata di recente, ha ripreso una o più... Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Tomba di Pamela Genini profanata, ricerche web sospette di Francesco Dolci sul peso della baraLe foto scattate da Dolci al loculo di Pamela e le sue ricerche online sul peso delle bare potrebbero aiutare nell'indagine ... virgilio.it Tomba di Pamela Genini profanata, arriva l’appello dei carabinieri: Aiutateci per favore. Cosa succedeI carabinieri hanno lanciato un appello pubblico per fare luce sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 28 anni uccisa a Milano dall’ex ... thesocialpost.it “Scrivete che sono l’ex fidanzato, mi hanno cucito addosso il ruolo dell’ossessionato ma Pamela voleva stare con me” Dopo giorni di silenzio e le indagini ancora in corso sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, torna a parlare a Fanpage.it Francesc - facebook.com facebook Profanazione della tomba di Pamela. Secondo gli investigatori, il feretro della 29enne uccisa lo scorso ottobre dal compagno Gianluca Soncin, sarebbe stato aperto poco dopo il funerale. Il commento di Milo Infante x.com