A Salerno, durante la prima giornata delle elezioni amministrative, si sono verificati episodi di tensione ai seggi. Sono stati segnalati casi di pressioni sui votanti e di propaganda elettorale vietata, che hanno provocato reazioni di scontento tra gli elettori. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire le situazioni di disagio e garantire il rispetto delle regole. Non sono stati riportati incidenti gravi o feriti. La situazione resta sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

Lunedì 25 maggio 2026, i seggi di Salerno sono stati teatro di episodi che hanno trasformato la prima giornata delle elezioni amministrative in un momento di forte tensione e indignazione tra i cittadini. Quella che doveva essere una normale espressione di democrazia è stata invece segnata da comportamenti impropri che mettono in dubbio la serenità del voto. Le segnalazioni raccolte descrivono uno scenario lontano dalla tranquillità che ogni elettore dovrebbe trovare davanti alla propria cabina elettorale. In diverse sezioni della città, alcuni candidati presenti nei luoghi del voto con il ruolo di rappresentanti di lista hanno superato i limiti della propria funzione istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, tensione ai seggi: pressioni e propaganda vietata ai voti

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