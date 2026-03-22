L’ affluenza al referendum alle 12 è stata buona, non ottimale ma sicuramente migliore di altre viste nel recente passato. Tuttavia, ci sono alcune criticità che sono state segnalate in diversi seggi da nord a sud e che, soprattutto a Napoli, coinvolgono il Comune. La propaganda per il “no” si è fatta ancora più aggressiva in questa giornata e anche Travaglio sta contribuendo. Gli esponenti di Forza Italia Francesco Silvestro, senatore, e Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, hanno denunciato il presunto utilizzo scorretto del pulmino dedicato ai disabili del Comune di Napoli o, comunque, una sua strumentalizzazione ai fini della propaganda per il “No”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dai pullmini per disabili usati per il “no” alla foto di Travaglio e del Manifesto: la propaganda entra ai seggi

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