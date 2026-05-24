Depliant elettorali davanti ai seggi i vigili li rimuovono | candidato al Consiglio chiede voti all' ingresso
I vigili urbani hanno rimosso depliant elettorali trovati a terra davanti al plesso Fava dell’istituto comprensivo Quasimodo a Monserrato. Un candidato al Consiglio ha chiesto voti all’ingresso, mentre alcuni volantini erano stati lasciati sui pavimenti. Nella zona sono stati trovati anche alcuni depliant appoggiati sui muri e sui tavoli all’interno del seggio. Nessuna altra azione o intervento è stato segnalato.
Depliant elettorali sparsi a terra davanti al plesso Fava dell'istituto comprensivo Quasimodo, a Monserrato. La polizia municipale che presidiava l'ingresso del seggio se ne accorge: un agente esce con paletta e scopa e rimuove le "santine" che sono, a tutti gli effetti, espressione di campagna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Addio monopattini a noleggio, scatta il bando di Firenze. I vigili li rimuovonoA partire da oggi, i monopattini in sharing non sono più autorizzati sul suolo pubblico a Firenze.
Spese per i seggi elettorali sotto la lente: l’opposizione chiede trasparenza sugli interventi nelle scuoleL’opposizione ha richiesto chiarimenti sulla gestione delle risorse pubbliche impiegate per allestire i seggi elettorali nelle scuole.