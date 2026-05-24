Depliant elettorali davanti ai seggi i vigili li rimuovono | candidato al Consiglio chiede voti all' ingresso

Notizia in breve

I vigili urbani hanno rimosso depliant elettorali trovati a terra davanti al plesso Fava dell’istituto comprensivo Quasimodo a Monserrato. Un candidato al Consiglio ha chiesto voti all’ingresso, mentre alcuni volantini erano stati lasciati sui pavimenti. Nella zona sono stati trovati anche alcuni depliant appoggiati sui muri e sui tavoli all’interno del seggio. Nessuna altra azione o intervento è stato segnalato.