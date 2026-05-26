Il consiglio comunale di Salerno non ha ancora completato la sua composizione, ma si sono già manifestate tensioni tra i membri.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre il nuovo profilo del consiglio comunale di Salerno non è ancora del tutto definito, si registra già un primo segnale di tensione post-elettorale. A far discutere è il post pubblicato questa mattina su Facebook da Licia Claps, candidata nella lista del Partito Socialista Italiano a sostegno del sindaco uscente Vincenzo De Luca, che non è riuscita a entrare tra i tre consiglieri eletti della lista. Nel messaggio, dal tono amaro e diretto, Claps scrive: «Non ho fatto promesse, pagato voti o altre amenità. È sfumato un sogno, resta, ferrea, la mia dignità. Grazie di cuore a chi ha creduto in me», accompagnando le parole con rose e mani giunte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, il consiglio comunale ancora in via di definizione: già aria di resa dei conti

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Consiglio Comunale di Maiori - 29 Dicembre 2025

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