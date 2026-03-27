All’interno di un partito politico si sono verificati recenti segnali di tensione e riassetto, in seguito al referendum sulla giustizia. La discussione riguarda il rinnovamento della leadership e l’influenza della famiglia di un ex leader storico. La situazione ha portato a una fase di confronto interno, con diverse posizioni emerse tra i membri.

Dentro Forza Italia si è aperta una fase di tensione e riassestamento dopo il referendum sulla giustizia, con al centro il tema del rinnovamento della classe dirigente e il ruolo della famiglia Berlusconi. Le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato hanno fatto emergere in modo più evidente i movimenti interni al partito e il peso politico di Marina Berlusconi. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, la situazione va letta con una certa cautela: Antonio Antonio Tajani resta saldamente al suo posto e non sarebbe in discussione la sua leadership. La stessa Marina Berlusconi, pur sostenendo la necessità di un rinnovamento, continuerebbe a esprimere «immutata stima» nei confronti del segretario. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Forza Italia c’è aria di cambiamento, o di resa dei conti

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