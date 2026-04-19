GUARDA | L’errore di Donnarumma consegna l’ancora di salvezza all’Arsenal nella resa dei conti per il titolo della Premier League

Durante una partita di Premier League, un errore di Gianluigi Donnarumma ha consentito all’Arsenal di riaprire la sfida per il titolo contro il Manchester City. La situazione ha generato molte reazioni sui social media, senza che siano stati fatti commenti ufficiali o polemiche formali. La partita si è conclusa con questa svolta che ha riacceso le speranze dell’Arsenal di competere fino in fondo per il campionato.

2026-04-19 18:32:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Un errore di Gianluigi Donnarumma ha permesso all’Arsenal di tornare alla resa dei conti per il titolo di Premier League contro il Manchester City. Dopo un momento di magia di Rayan Cherki che ha portato i padroni di casa in vantaggio in una battaglia cruciale per la corona, il portiere italiano ha vissuto un momento che vorrà dimenticare appena due minuti dopo che la sua squadra è passata in vantaggio. Da quello che sembrava un passaggio all’indietro di routine, Donnarumma ha esitato prima di provare a lanciare la palla da dietro. Ma è stato troppo lento, permettendo a Kai Havertz di chiudere la palla e bloccarla, con il rimbalzo che si dirigeva dritto in fondo alla rete.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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