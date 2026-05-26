Salerno Festinsieme al Carmine | musica e danza per unire la città

Notizia in breve

A Salerno, nel quartiere Carmine, si è svolto l’evento Festinsieme, con musica e danza. La serata ha visto esibizioni di ballerini e musicisti, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa. Nel frattempo, si è parlato di un progetto di bookcrossing, che mira a favorire incontri tra persone attraverso la condivisione di libri. La serata ha incluso anche un programma dedicato alla danza, con esibizioni e attività per i partecipanti.