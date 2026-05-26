Salerno Festinsieme al Carmine | musica e danza per unire la città
A Salerno, nel quartiere Carmine, si è svolto l’evento Festinsieme, con musica e danza. La serata ha visto esibizioni di ballerini e musicisti, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa. Nel frattempo, si è parlato di un progetto di bookcrossing, che mira a favorire incontri tra persone attraverso la condivisione di libri. La serata ha incluso anche un programma dedicato alla danza, con esibizioni e attività per i partecipanti.
? Punti chiave Come può un progetto di bookcrossing creare nuovi legami umani?. Cosa prevede il programma per la serata dedicata alla danza?. Chi sono i responsabili che guidano questa iniziativa al Carmine?. Perché l'oratorio è considerato un rifugio contro l'isolamento sociale?.? In Breve Programma dal 28 al 31 maggio con danza KOROS e festival SanRomolino.. Sabato 30 maggio concerto musicale e progetto bookcrossing Di Mano in Mano.. Domenica 31 maggio pranzo comunitario, processione e concerto dei Picarielli Live.. Don Savino Pecoraro sottolinea il ruolo dei volontari nell'Oratorio Salesiano Don Bosco.. Don Pasquale Cristiani e don Savino Pecoraro preparano il quartiere Carmine di Salerno per la 41ª edizione di Festinsieme, che inizierà giovedì 28 maggio presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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